Счастлив, что на первых своих соревнованиях смог занять призовое место – юный азербайджанский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Счастлив, что на первых своих соревнованиях смог занять призовое место.

Об этом сказал Trend в пятницу юный гимнаст Гасан Ибрагимли, занявший третье место на 7-м первенстве Азербайджана по прыжкам на батуте в возрастной категории "малыши".

Воспитанник клуба "Оджаг Спорт" отметил, что любовь к гимнастике ему привил отец.

"Мне очень нравится батутная гимнастика, тренируюсь с большим энтузиазмом. Несмотря на то, что это мои первые крупные соревнования, я смог продемонстрировать неплохой результат и занять третье место. Продолжу тренироваться, чтобы на будущих турнирах выступить еще лучше", - сказал 7-летний гимнаст.

По словам Гасана Ибрагимли, после соревнований они с тренером обсудили выступление.

"Тренер меня похвалил, дал наставления на будущее. Буду прислушиваться ко всем его советам, чтобы добиться успехов в спорте", - добавил юный спортсмен.

Отметим, что 24 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на батуте и 19-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

В целом в соревнованиях принимают участие 94 спортсмена, 62 гимнаста соревнуются в прыжках на батуте, а 32 - в прыжках на акробатической дорожке.

Спортсмены, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №13, выступают в индивидуальной программе в следующих возрастных категориях - "малыши" (2016-2017 годы рождения), "дети" (2013-2015 г.р.), "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.), "юниоры" (2007-2010 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше).