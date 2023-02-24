В Азербайджане ужесточаются правила движения крупногабаритных транспортных средств

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не будет разрешено движение некоторых автомобилей, используемых для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Как сообщает Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были обсуждены поправки в закон "Об автомобильном транспорте".

Согласно изменениям, если техническая характеристика транспортного средства, указанная производителем не позволяет перевозить крупногабаритный и тяжеловесный груз, указанный в заявке, а также если движение данного транспортного средства не представляется возможным по маршруту, предложенному перевозчиком, или если перевозчик не согласен на передвижение по альтернативному маршруту, предложенному учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти, перевозчику будет отказано в разрешении.

После обсуждения поправки были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.