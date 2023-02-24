В Азербайджане связанные с отключением электроэнергии обстоятельства будут устанавливаться новым законом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обстоятельства, при которых прекращается подача электроэнергии потребителю оператором передающей или распределительной системы, определяются новым законопроектом, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно новому законопроекту "Об электроэнергетике", подача электроэнергии может быть приостановлена в следующих случаях:

- при наличии соответствующего письменного обращения потребителя (с указанием причины и срока прекращения подачи электроэнергии);

- в случае неуплаты несвободным потребителем в срок, установленный органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, после представления (направления) потребителю счета на электроэнергию на основе показаний счетчика и в случае неуплаты свободным потребителем в полном объеме в срок, предусмотренный договором техобслуживания электрической энергии, по инициативе поставщика;

- если при смене поставщика не был заключен соответствующий договор с новым поставщиком;

- в случае ремонтно-профилактических и аварийных работ, в том числе при устранении утечки газа, по инициативе оператора передающей или распределительной системы;

- по решению суда;

- при проведении специальной операции против религиозного экстремизма, на основании предписания органа, проводящего специальную операцию против религиозного экстремизма в зоне проведения данной операции.

При проведении ремонтно-профилактических работ запрещается прекращение подачи электроэнергии без направления письменного предупреждения.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.