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В Азербайджане цены в секторе электроэнергетики будут определяться по новым правилам

Общество Материалы 24 февраля 2023 17:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане цены в секторе электроэнергетики будут определяться по новым правилам

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила, касающиеся цен (тарифов) в секторе электроэнергетики.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в новом законопроекте "Об электроэнергетике", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно законопроекту, регулируемые цены и тарифы в секторе электроэнергетики устанавливаются регулирующим органом. Регулируемые цены и тарифы электроэнергетического сектора следующие: тарифы на потребление электроэнергии; тарифы на распределение электроэнергии; тарифы на услуги оператора рынка; цены на услуги по подключению к передающим и распределительным сетям; тарифы на поставку электроэнергии уполномоченным поставщиком потребителям, предусмотренным статьей 19.8 настоящего закона.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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