В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом, вылечились 26 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 28 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились, трое - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 477 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 209 человек вылечились, 10 114 – скончались, число активных больных составляет 154.

За последние сутки в стране проведены 1 205 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 519 926.

(Перевод: Фидан Мустафаева)