Исмаил Эфендиев, заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, принял участие в семинаре в Узбекистане (R)

БАКУ /Trend/ -Заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, д.ф.м., доцент Исмаил Эфендиев принял участие в международном семинаре "Центры по контролю отравлений: преимущества создания и основные элементы", организованном Всемирной Организацией Здравоохранения 21-23 февраля 2023г. в столице Республики Узбекистан городе Ташкент.

Международная экспертная группа Всемирной Организации Здравоохранения по химической безопасности, представляющая Азербайджан, Германию, Великобританию, Италию и Мальту, подчеркнула необходимость создания в каждой стране-члене как минимум одного токсикологического центра в соответствии с требованиями и стандартами ВОЗ в Узбекистан и другие страны Центральной Азии.

Доцент Исмаил Эфендиев в своем докладе поделился с участниками мероприятия богатым опытом Азербайджана в области усиления химической безопасности населения и ответил на многочисленные вопросы.

И.Эфендиев подчеркнул, что создание токсикологического центра открывает возможности для просвещения населения страны и специалистов в соответствующих областях об опасных химических веществах, новых видах наркотических и психотропных средств, а также контрафактных препаратов, оценки химических рисков, налаживания широкого международного сотрудничества в этой области.

Центральный Таможенный Госпиталь.