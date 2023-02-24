Я улучшил свой результат по сравнению с предыдущими соревнованиями – победитель первенства Азербайджана и чемпионата Баку по прыжкам на акробатической дорожке

БАКУ /Trend/ - Я улучшил свой результат по сравнению с предыдущими соревнованиями.

Об этом сказал Trend в пятницу юный спортсмен Назим Нагы, занявший первые места на 19-м первенстве Азербайджана и чемпионате Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) в возрастной категории "пре-юниоры".

"На прошлых соревнованиях занял третье место, в этот раз – первое. Считаю это замечательным результатом. Буду и дальше работать над собой, чтобы в будущем демонстрировать высокий уровень подготовки", - подчеркнул воспитанник Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

10-летний спортсмен добавил, что его кумиром является азербайджанский гимнаст Михаил Малкин.

"Когда в Баку проходят международные соревнования с участием гимнастов из разных стран мира, стараюсь посетить Национальную арену гимнастики, чтобы воочию увидеть их выступления, или смотрю по телевизору. Соревнования в Баку всегда проходят интересно и зрелищно", - сказал Назим Нагы.

Отметим, что 24 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на батуте и 19-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

В целом в соревнованиях принимают участие 94 спортсмена, 62 гимнаста соревнуются в прыжках на батуте, а 32 - в прыжках на акробатической дорожке.

Спортсмены, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №13, выступают в индивидуальной программе в следующих возрастных категориях - "малыши" (2016-2017 годы рождения), "дети" (2013-2015 г.р.), "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.), "юниоры" (2007-2010 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше).