Судебное заседание по делу Салима Муслимова отложено (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова.

Как сообщает в пятницу Trend, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева было озвучено, что судебное заседание должно быть отложено, так как один из судей, представленных в составе суда, ушел в отпуск.

Судебный процесс по делу назначен на 3 апреля.

Отметим, что были расследованы факты многочисленных нарушений закона за период работы Муслимова в должности министра труда и социальной защиты населения. Он был задержан в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. Муслимов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Позже из-за проблем со здоровьем экс-министр был помещен под домашний арест.

(Перевод: Фидан Мустафаева)