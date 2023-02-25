Человек жив, пока о нем жива память – вечер, посвященный памяти архитектора Назима Гаджибекова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 24 февраля в Союзе архитекторов Азербайджана состоялся вечер, посвященный памяти заслуженного архитектора, лауреата Государственной премии Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", Назима Гаджибекова, сообщает Trend Life.

В Союзе архитекторов Азербайджана, стены которого пропитаны историей искусства, состоялся вечер, посвященный одному из ярчайших представителей азербайджанского зодчества Назиму Гаджибекову. На вечере приняли участие коллеги, ученики и члены семьи Назима Гаджибекова, его родственники, а также видные архитекторы Азербайджана. Вечер прошел в теплой атмосфере, гостям была представлена возможность поделиться своими воспоминаниями о мастере, а также ознакомиться с фотографиями, хранящими историю его насыщенной событиями удивительной жизни.

Вечер вступительным словом открыл председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде.

"Вечер, посвященный памяти Назима Гаджибекова, я бы хотел начать, пожалуй, с самого главного, с матери Назим муаллима, которая повлияла на его мировоззрение, на становление его личности. Его мать, Джахан Талышинская, была дочерью Мир Рзахана Талышинского и Марьям Мехмандаровой - представителем двух потрясающих азербайджанских династий. Это и предопределило все дальнейшее мироощущение Назим муаллима", - сказал он.

Эльбей Гасымзаде далее рассказал о своих воспоминаниях - как он в первый раз, будучи еще ребенком, встретил молодого Назима Гаджибекова, как он с матерью гостили у них дома, и о том, как азербайджанский архитектор повлиял на его жизнь.

"Назим Гаджибеков сыграл особую роль в моей жизни, ведь именно он, вместе с Микаилем Усейновым решили порекомендовать меня в качестве главного архитектора города Баку в 1989 году. В целом, за 92 года своей жизни, Назим Гаджибеков, безусловно, успел сделать очень многое и занять особое место как в профессиональном, то есть на архитектурном поприще, так и в общественном поле. Он был удостоен Государственной стипендии, стал заслуженным архитектором Азербайджана, был награжден ордером "Шохрат", был одним из самых активных членов градостроительного комитета. Он оставил огромное наследие и повлиял на очень многих молодых архитекторов", - сказал Гасымзаде.

На вечере гостям были продемонстрированы фотографии, запечатлевшие яркие моменты из жизни Назима Гаджибекова. Каждый из его коллег архитекторов хранил свою особую историю о своем учителе и вдохновителе, в жизни каждого из них азербайджанский архитектор оставил свой глубокий след, увековечив себя в памяти своих преемников.

Далее слово взял, Зульфугар Маммадов, архитектор и коллега Назима Гаджибекова.

"Для начала я хотел бы выразить свою благодарность за организацию этого вечера. Для меня, как и для всех присутствующих, очень важна память Назим муаллима. Мы с ним вместе работали в одном институте. Назим Гаджибеков, конечно, был особенный человек. Одной из его особенностей был то, что он всегда поддерживал и поощрял молодежь. Мы все его очень любили. Как-то мы праздновали его 75-летие, и я тогда на том празднестве прочитал стихотворение собственного сочинения," - поделился воспоминаниями Зульфугар Маммадов.

Родственники Назима Гаджибекова, присутствующие на вечере, тоже поделились своими воспоминаниями о выдающемся архитекторе и впечатлениями от вечера.

Один из родственников архитектора Мамед Бахшиев (Джахан Талышинская была сестрой его дедушки), выразил особую благодарность коллегам Назима Гаджибекова: "Для меня Назим Гаджибеков всегда был дядей Назимом, и я не знаю человека, который превосходил бы его качествами - человечностью, отзывчивостью и профессионализмом. Мне очень приятно, что о нем тут так тепло отзываются. Хочу выразить особую благодарность коллегам дяди Назима за то, что они так хорошо к нему относились и были с ним до его последних дней. К сожалению, очень часто человека забывают, когда он уходит с работы. Но коллеги дяди Назима всегда его помнили и от этого становится тепло на душе".

Хафиз Амирханов, азербайджанский архитектор и коллега Назима Гаджибекова рассказал о проекте, над которым они вместе работали: "В то время, в год 60-летия Советского союза, оказалось, что в Баку нет большого зала или дворца, где можно было бы встречать гостей и устраивать массовые мероприятия. В связи с этим мы с Назимом Гаджибековым разработали проект Гюлистанского дворца, построенного по инициативе национального лидера Гейдара Алиева. Работать с ним было одно удовольствие, поскольку он был не только профессионалом в своей области, но и относился с пониманием ко всем своим коллегам".

Помимо родственников и коллег Назима Гаджибекова, почтить его память и поделиться воспоминаниями о нем пришли также и его друзья-архитекторы, с которыми он не работал, но поддерживал очень теплые отношения. Одним из них был Кямран Султанов:

"К сожалению, мне не посчастливилось работать под его руководством. И я говорю "не посчастливилось" потому что работать с таким человеком действительно счастье. Тем не менее мы с ним поддерживали тесные контакты. Он был тогда директором одного учреждения, а я – другого. И я с уверенностью могу сказать, что это был удивительный человек. Таковым его делали три фактора: профессионализм, высокая образованность и интеллигентность. Я думаю, многие присутствующие здесь подтвердят мои слова."

Далее с заключительным словом выступила родственница архитектора Диляра Талышинская. Она также выразила свою благодарность всем присутствующим за то, что они помнят и чтят Назима Гаджибекова.

"Спасибо, что в такой атмосфере вспоминаете его. Ведь человек жив, пока о нем жива память. В нашей семье любовь и дружба всегда были искренними и бескорыстными. К сожалению, я и мой брат довольно рано лишились родителей, а Назим муаллим всегда по-отечески к нам относился. Это был потрясающий воли человек с феноменальной памятью. Я хотела бы рассказать один интересный случай. Как-то к нему пришел журналист АМИ Trend Вугар Иманов, чтобы взять интервью про Джахан ханум. Я очень волновалась за Назим муаллима, поскольку он был тогда уже в преклонном возрасте, и я боялась, что он устанет. Я поделилась своими опасениями с журналистом, и он успокоил меня, сказав, что задаст всего пару вопросов. Действительно, так и было, но Назим муаллим, с присущим ему энтузиазмом, будучи на 92 году жизни безустанно рассказывал мельчайшие детали своей жизни и жизни Джахан ханум, а интервью длилось целых три часа, которые пролетели незаметно. У нас до сих пор осталась запись и там слышно, как Вугар муаллим каждый раз спрашивает, не устал ли Назим муаллим, а он отшучивается и отвечает, что нет. Эта статья останется как вечная память всем любящим Назима Гаджибекова." (https://www.trend.az/life/interview/3034689.html)

В беседе с Trend Life, внучка Назима Гаджибекова, которую назвали в честь ее бабушки, Джахан Бабакишиева, также поделилась своими впечатлениями от вечера и воспоминаниями о дедушке:

"Сегодня о нем было сказано столько искренних слов, действительно отражающие его натуру. Все мое детство прошло с ним, он был мне почти как отец. Он был очень заботливым, внимательным, и даже в какой-то степени демократичным. Он вдохновил всю нашу семью: и мама, и папа, и брат – все они стали архитекторами."

Назим Гаджибеков прожил очень тяжелую, но славную жизнь. Вместе со своей матерью, известной азербайджанской артисткой, Джахан Талышинской, он познал и горечь ссылки, и лишения репрессий, и голод, и жизнь на чужбине. Тем не менее ни он, ни Джахан ханум ни разу не отчаивались и всегда верили в лучшее.

С 1970 по 1983 год Назим Гаджибеков работал в Бакинском государственном проектном институте (Бакгипрогор), был главным архитектором и директором, сделал очень много для градостроительства столицы. В частности, им спроектирован и построен крупный жилой массив Ахмедлы в 1970-1972 годах. По поручению Первого секретаря ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдара Алиева принимал участие в строительстве Дворца Республики в 1972 году (ныне Дворец Гейдара Алиева). А в 1980 году спроектировал и построил Дворец Гюлистан, за что был отмечен Государственной премией. С 1983 по 1990 год был первым заместителем Союза архитекторов Азербайджана.