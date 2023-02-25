ЗАО «AzerGold» почтило память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

При совместной организации закрытого акционерного общества (ЗАО) «AzerGold» и Музея независимости Азербайджана состоялось памятное мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

На мероприятии, организованном в Музее независимости Азербайджана, приняли участие сотрудники ЗАО «AzerGold» и его дочерней компании ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz». Сначала они минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Заместитель председателя правления ЗАО «AzerGold» Огтай Мамедов отметил, что страшные события, произошедшие 31 год назад в городе Ходжалы, -это трагедия, которую невозможно забыть, которая навсегда вписалась в память нашего народа. Было отмечено, что события в Ходжалы, показавшие истинную сущность армянского фашизма, многими государствами по праву считаются актами резни, геноцида. Было подчеркнуто, что истинное намерение в совершении Ходжалинской резни состояло в том, чтобы, подорвав решимость азербайджанского народа, заставить его отказаться от борьбы за суверенитет и территориальную целостность, насильственно захватить азербайджанские земли. O.Мамедов отметил, что наша славная армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева дала достойный ответ врагу в ходе 44-дневной Отечественной войны, отомстив тем самым за всех наших шехидов, особенно жертв Ходжалы.

Директор Музея независимости Азербайджана Сади Мирсеибли подробно проинформировал участников о работе, проделанной в рамках донесения правды о Ходжалинском геноциде, а также об экспонатах и образцах искусства, выставленных в музее в связи с 31-й годовщиной трагедии.

После выступлений участники мероприятия ознакомились с предметами, фотографиями и архивными документами, отражающими важные события в историко-культурной, общественно-политической жизни азербайджанского народа с древнейших времен до наших дней и жизненный путь борцов за свободу нашего народа, а затем посетили выставку, организованную в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

На ней были представлены работы из личных коллекций известных художников-скульпторов Ханлара Ахмедова, Ашрафа Гейбатова, Закира Ахмедова, Джалила Гаръягды, Наримана Тагиева, Юсифа Мирзы, Эльнары Ханларовой, Ислама Абдуллаева, а также хранящиеся в фондах музеев работы Рахиба Гараева, Джавида Байрамлы и Назима Мамедова. Также во время мероприятия состоялась презентация картин, подаренных музею художником Юсифом Мирзой.