Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет преобладать умеренный южный ветер.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6 °С тепла, днем - 9-14 °С тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, умеренный западный ветер

Температура воздуха ночью составит от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем - 10-15 °С тепла. В горах ночью - 12-17 °С мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)