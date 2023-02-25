Обнародована фактическая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 26 февраля и в первой половине следующей недели на территории Азербайджана ожидается стабильная погода, в основном без осадков.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, по состоянию на сегодняшний день, осадки, наблюдавшиеся на территории страны, прекратились ночью 25 февраля. Высота снежного покрова в утренние часы составляла в Гахе 88 см, в Шеки - 29 см, в Губе - 20 см, в Агдере - 19 см, в Халтане - 15 см, в Гедабее - 10 см, в Габале - 9 см, в Огузе, Гусаре - 8 см, в Лерике, Гобустане - 3 см, в Ярдымлы - 2 см.

В Дашкесане, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Шеки, Шамахы, Грызе, Сальяне, Билясуваре, Гёйчае, Ярдымлы, Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 50-200 метров.

Скорость юго-западного ветра усилилась в Алтыагадже до 21 м/с, в Нафталане, Товузе - до 18 м/с, в Агдаме, Тертере - до 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 20 м/с, по данным станции "Нефтяные Камни", высота волн на Каспии достигла 2,8 метра.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском составляла до 2° мороза, в Нахчыване - до 7° мороза, в горных районах - 9-15° мороза, в низменных районах – до 2° мороза.

26 февраля и в первой половине следующей недели на территории Азербайджана ожидается стабильная погода, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный южный ветер. Температура воздуха будет постепенно повышаться и составит до 15° тепла в Баку и на Абшеронском полуострове, в низменных районах и Нахчыване - 14-19° тепла, в горных районах - 3-8° тепла.



(Перевод: Фидан Мустафаева)