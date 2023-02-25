В Азербайджане выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом, вылечились 20 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, 20 человек вылечились, 2 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 492 случая заражения коронавирусной инфекцией, 818 229 человек вылечились, 10 116 – скончались, число активных больных составляет 147.

За последние сутки в стране проведены 1 261 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 521 187.

(Перевод: Фидан Мустафаева)