БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 223 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 60, вторую - 79, три и более - 71, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 13 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 948 555. Первую дозу вакцины получили 5 404 052, вторую - 4 878 863, три и более - 3 400 048, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 592 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)