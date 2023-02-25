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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 25 февраля 2023 17:03 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 223 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 60, вторую - 79, три и более - 71, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 13 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 948 555. Первую дозу вакцины получили 5 404 052, вторую - 4 878 863, три и более - 3 400 048, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 592 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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