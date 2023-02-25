Проведен выездной стоматологический осмотр и лечение азербайджанских военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается реализация мер по всестороннему обеспечению, организации социально-бытовых условий и медицинского обслуживания подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Профилактические меры по охране здоровья личного состава проводятся выездными мобильными группами Медицинского управления министерства обороны, созданными по различным направлениям.

В мобильном стоматологическом кабинете врачами были проведены санация, обследование и лечение полости рта, а также эстетическая реставрация с помощью эндодонтических и лазерных пломб.