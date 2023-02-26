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Руководящий состав Министерства обороны посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

Общество Материалы 26 февраля 2023 12:52 (UTC +04:00)
Руководящий состав Министерства обороны посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида 26 февраля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили памятник Ходжалинскому геноциду, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Руководство Министерства обороны возложило цветы к памятнику, была почтена память жертв трагедии.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.

Руководящий состав Министерства обороны посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Руководящий состав Министерства обороны посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
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