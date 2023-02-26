Руководящий состав Министерства обороны посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида 26 февраля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили памятник Ходжалинскому геноциду, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Руководство Министерства обороны возложило цветы к памятнику, была почтена память жертв трагедии.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.