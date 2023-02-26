26 февраля - один из самых трагических дней Азербайджана - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - 26 февраля – один из самых трагических дней в Азербайджане.

Как передает Trend, об этом сказал в воскресенье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов при посещении памятника Холджалинскому геноциду.

"В Ходжалы были разрушены наши населенные пункты и убиты наши люди. Женщин, детей и стариков пытали и убивали, и в конце концов Ходжалы был стерт с лица земли", - сказал он.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.