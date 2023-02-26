Хулуси Акар поблагодарил азербайджанских военных врачей в Кахраманмараше

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Турции Хулуси Акар 26 февраля посетил полевой госпиталь в Кахраманмараше, где произошло сильное землетрясение.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, министр также побеседовал с азербайджанскими военными врачами, работающими в настоящее время там.

В ходе беседы Акар поблагодарил их за работу и отметил, что Турция и Азербайджан - "два государства, одна нация".

"Мы продолжим нашу совместную деятельность. Мы вместе и в печали, и в радости. Спасибо вам. Да здравствует азербайджано-турецкое братство", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.