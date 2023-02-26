Губернатор Кахраманмараша поблагодарил Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, которые находятся в Турции, продолжают работу по ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в братской стране.

Как сообщили Trend в пресс-службе МЧС, губернатор провинции Кахраманмараш Турции Омар Фарук Джошгун встретился с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенантом Этибаром Мирзаевым.

На встрече были обсуждены текущая ситуация в Кахраманмараше, который серьезно пострадал от землетрясения, дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять, в том числе деятельность МЧС по ликвидации последствий землетрясения в регионе.

Джошгун высоко оценил работу сил МЧС и поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ за оказанную поддержку.