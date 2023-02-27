Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Экипажи бронетехники совершенствуют боевые навыки (ВИДЕО)

Общество Материалы 27 февраля 2023 10:13 (UTC +04:00)
Экипажи бронетехники совершенствуют боевые навыки (ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии продолжаются учения и тренировки в целях совершенствования индивидуальных навыков военнослужащих и повышения боеспособности подразделений, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану, были проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке экипажей боевых машин пехоты (БМП) .

Основное внимание в ходе занятий было уделено совершенствованию умений механиков-водителей управлять боевой техникой, а также навыков наводчиков-операторов вести огонь из бронетехники в движении и с места.

Экипажи бронетехники успешно выполнили все поставленные задачи.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости