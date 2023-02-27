Мевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами (ФОТО/ВИДЕО)(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с группой азербайджанской молодежи, оказывающей в качестве волонтеров поддержку пострадавшим от землетрясения в палаточном городке в Кахраманмараше.

Как сообщили в понедельник Trend в Фонде молодежи Азербайджана, на своей странице в социальной сети Чавушоглу разместил публикацию о состоявшейся встрече с азербайджанскими волонтерами, в которой отметил, что знает о желании всего Азербайджана оказать помощь Турции, и довел до сведения волонтеров свою благодарность. По окончании поездки Мевлют Чавушоглу сделал памятную фотографию с группой азербайджанских волонтеров.

Отметим, что азербайджанская молодежь, которая уже более двух недель в качестве волонтеров оказывает поддержку пострадавшим от стихийного бедствия, в палаточных городках в регионах Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и Малатья, осуществляют разгрузку и сортировку продуктов питания, одежды, медикаментов и других необходимых принадлежностей в распределительных пунктах пострадавших регионов, предоставляют пострадавшим воду, горячую еду и напитки, доставляют помощь в кварталы, расположенные в различных районах, и оказывают другие вспомогательные услуги. Волонтеры также активно участвуют в осуществлении гуманитарной деятельности, посещая отдаленные села.

В то же время, азербайджанские волонтеры устанавливают специальные палатки с целью реабилитации и эффективной организации досуга детей, пострадавших от землетрясения, а также оказывают услуги по уходу и психологической поддержке сотен детей, чтобы свести к минимуму потрясения, пережитые ими травмы, полученные во время стихийного бедствия. Кроме того, наши волонтеры с медицинским образованием направляют местных жителей к профессиональным врачам после оказания первичной медико-санитарной помощи, а также обслуживают пострадавших в полевых аптеках.

(Перевод: Фидан Мустафаева)