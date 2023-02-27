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Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

Общество Материалы 27 февраля 2023 11:07 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 20-25 февраля в Тертере, Агдаме, Физули, Ходжавенде, Шуше, Губадлы, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 14 противотанковых мин и 443 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 384 гектара, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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