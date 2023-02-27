Завтра в Баку ожидается 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами туман, южный ветер.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6 °С тепла, днем - 8-13 °С тепла.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, местами туман, западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7 °С градусов тепла, днем - 17-22 °С тепла. В горах ночью - от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем - от 5-10 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)