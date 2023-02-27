В ближайшие четыре года ожидается рост зарплаты учителей еще на 15 процентов - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в течение очередных 4 лет заработная плата учителей вырастет еще на 15 процентов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время брифинга сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что через 2-3 года заработная плата учителей должна достигнуть тысячи манатов.

"Учителя, продемонстрировавшие высокие результаты на экзамене по сертификации в прошлом году, получают зарплату в размере 1 195 манатов", - добавил министр.

(Перевод: Фидан Мустафаева)