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Порой сбор денег на 8 марта происходит по инициативе родителей – Эмин Амруллаев

Общество Материалы 27 февраля 2023 16:36 (UTC +04:00)
Порой сбор денег на 8 марта происходит по инициативе родителей – Эмин Амруллаев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Неправильно, что в связи с 8 марта - Международным женским днем родители собирают деньги.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для представителей медиа.

Министр отметил, что в таких случаях родители обязаны обращаться в министерство.

В министерство должна поступить жалоба, чтобы мы ее рассмотрели. В некоторых случаях мы наблюдаем, что сбор денег не всегда происходит по инициативе учителей. Порой инициативу проявляют сами родители", - сказал министр.

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