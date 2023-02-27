Порой сбор денег на 8 марта происходит по инициативе родителей – Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Неправильно, что в связи с 8 марта - Международным женским днем родители собирают деньги.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для представителей медиа.

Министр отметил, что в таких случаях родители обязаны обращаться в министерство.

В министерство должна поступить жалоба, чтобы мы ее рассмотрели. В некоторых случаях мы наблюдаем, что сбор денег не всегда происходит по инициативе учителей. Порой инициативу проявляют сами родители", - сказал министр.