Др. Исмаил Эфендиев представляет Азербайджан на мероприятии ООН (R)

С 24 февраля по 3 марта 2023 года в городе Найроби, столице Кении, под эгидой ООН проходит международное мероприятие на тему «Стратегический подход к надлежащему обращению с химическими веществами и отходами». Азербайджанскую Республику на данном мероприятии представляет заместитель начальника Управления медицинской службы Государственного Таможенного Комитета, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев.

В этом глобальном мероприятии, проводимом Программой ООН «Стратегический подход к международному управлению химическими веществами» (SAICM), Программой ООН по окружающей среде (UNEP), Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и рядом других авторитетных международных организаций, принимают участие более 170 представителей и экспертов правительственных и неправительственные организации многих стран, а также международных институтов.

На мероприятии обсуждаются: борьба с распространением и оборотом новых наркотиков, психоактивных веществ и контрафактных препаратов; профилактика острых, хронических и профессиональных отравлений; запрет на производство и использование канцерогенных, биокумулятивных и вредных химических веществ; замена опасных пестицидов; уничтожение токсичных отходов; защита уязвимых групп населения от воздействия опасных химических веществ и другие актуальные вопросы.

Резолюция мероприятия будет представлена ​​на 5-й Международной Министерской Конференции ООН «Управление химическими веществами», которая состоится в октябре 2023 года в городе Бонн, Германия.