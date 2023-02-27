Руководство АЗЕРТАДЖ выступает за решение дела в связи с увольнением Айгюн Алиевой в рамках закона

БАКУ/Trend/ - Бывший корреспондент АЗЕРТАДЖ в Италии Айгюн Алиева обратилась в суд в связи с увольнением в 2020 году, и процесс по этому делу продолжается до сих пор. Новоназначенный председатель правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев в ноябре 2022 года предложил Айгюн Алиевой примирение и несколько раз лично разговаривал с ней. Айгюн Алиевой было предложено аннулирование приказа об увольнении и трудоустройство в АЗЕРТАДЖ. Несмотря на это, А.Алиева выразила заинтересованность в продолжении судебного процесса.

Заявления Айгюн Алиевой и ее адвоката Бахруза Байрамова о том, что ей якобы не предлагали работу, не соответствуют действительности, и подобные утверждения вызывают сожаление. Руководство АЗЕРТАДЖ выступает за решение этого дела в рамках закона.

Отметим, что в настоящее время в АЗЕРТАДЖ проводятся кадровые реформы. Одновременно рассматривается деятельность корреспондентов агентства в зарубежных странах. Назначение большинства из них на должность вызывает вопросы и агентство продолжает расследование в этом направлении.