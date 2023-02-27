Реджеп Тайип Эрдоган встретился с азербайджанцем Сарваром Баширли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал в провинции Адыяман, подвергшейся разрушениям во время сильного землетрясения в стране.

Как сообщает в понедельник Trend, Президент Турции встретился здесь также с азербайджанцем Сарваром Баширли, который на своем стареньком автомобиле отвозил ранее в один из пунктов сбора помощи в Баку вещи для пострадавших от землетрясения в Турции.

Отметим, что о бывшем вынужденном переселенце из села Минкенд Лачинского района Сарваре Баширли все узнали после появления в соцсетях фото, где он запечатлен в момент, когда на своем стареньком автомобиле отвозит помощь для пострадавших в Турции.

Выехавший несколько дней назад в Турцию Сарвар Баширли сейчас участвует в работах по оказанию помощи в зоне бедствия.