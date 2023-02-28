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В Азербайджане отменяется выдача доверенностей от имени лиц, находящихся в учреждениях соцзащиты

Общество Материалы 28 февраля 2023 10:18 (UTC +04:00)
В Азербайджане отменяется выдача доверенностей от имени лиц, находящихся в учреждениях соцзащиты

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяются доверенности дееспособных физических лиц, достигших совершеннолетия в учреждениях социальной защиты населения, утвержденные руководством этого учреждения или руководителем (заместителем) соответствующего органа социальной службы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в предложенной поправке к Гражданскому кодексу Азербайджана, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

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