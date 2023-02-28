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В Азербайджане обсуждаются изменения в закон "О нотариате"

Общество Материалы 28 февраля 2023 10:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане обсуждаются изменения в закон "О нотариате"

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Нотариус, приглашенный для выдачи доверенности лицам, помещенным в учреждения социального обслуживания в Азербайджане, не может требовать от них транспортных расходов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в поправке к закону "О нотариате", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

В настоящее время фактические транспортные расходы оплачиваются заинтересованными лицами, когда нотариус выезжает за пределы рабочего места для совершения нотариальных действий. Поскольку полномочия дирекции учреждений социального обслуживания на выдачу доверенностей ограничены из-за предлагаемой поправки в Гражданский Кодекс, и может возникнуть необходимость в нотариальном обслуживании, возникает необходимость внесения соответствующих изменений в закон.

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