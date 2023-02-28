В Азербайджане отменяется выдача ряда доверенностей от имени лиц, находящихся в учреждениях соцзащиты (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяется выдача доверенности от имени дееспособных физических лиц, достигших совершеннолетия, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, утвержденные руководством этого учреждения или руководителем (заместителем) соответствующего органа социальной службы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в предложенной поправке к Гражданскому кодексу Азербайджана, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно статье 362.2 Гражданского Кодекса Азербайджана доверенность на заключение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально заверена. Так, статьей 362.3 Кодекса определен круг доверенностей, приравненных к нотариально заверенным. При передаче данного права соответствующим учреждениям учитывался ряд критериев (отсутствие нотариальной конторы на данной территории или ограниченная возможность пригласить нотариуса, а также необходимость обеспечения оперативности в отношении состояния здоровья лица и т.д.).

Согласно действующему законодательству доверенности, заверенные администрацией предприятия социальной защиты населения или руководителем соответствующего органа социальной службы (его заместителем), также приравниваются к нотариально заверенным доверенностям, и администрацией может быть выдана любая доверенность совершеннолетним дееспособным физическим лицам, находящимся в этих учреждениях.

В соответствии с предлагаемым изменением ограничивается круг доверенностей, которые могут быть выданы дирекцией учреждения социального обслуживания лицам, помещенным в это учреждение, и доверенности, выдаваемые дирекцией этих учреждений, могут быть выданы только на получение заработной платы и других вознаграждений, связанных с трудовыми отношениями, гонораров авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов физических лиц в банках и почтовых отправлений, включая деньги и посылки.

Также осуществляется уточнение положений о переходе в собственность этих учреждений социального обслуживания, имущества лиц, находящихся на обеспечении данных учреждений и не имеющих наследников (регулируется вопрос о том, какое движимое имущество и в каких случаях может переходить в собственность учреждений социального обслуживания).

(Перевод: Фидан Мустафаева)