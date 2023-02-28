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В Генпрокуратуре Азербайджана произошли новые назначения

Общество Материалы 28 февраля 2023 12:24 (UTC +04:00)
В Генпрокуратуре Азербайджана произошли новые назначения

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БАКУ /Trend/ - Приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева Вусал Алиев был назначен старшим помощником генерального прокурора.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, до этого назначения Вусал Алиев работал помощником генерального прокурора по специальным поручениям.

Также соответствующим приказом Раиль Байрамлы освобожден от занимаемой должности и назначен на должность помощника генерального прокурора по особым поручениям. Отметим, что до этого назначения Раиль Байрамлы работал в Генеральном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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