В Азербайджане готовится новый законопроект "О нематериальном культурном наследии" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится новый законопроект "О нематериальном культурном наследии".

Как сообщает во вторник Trend, законопроект устанавливает требования к образцам нематериального культурного наследия.

Согласно законопроекту, должна быть абсолютная анонимность образцов устного народного творчества, создание, сохранение и передача из поколения в поколение образцов нематериального культурного наследия в устной, неформальной и официальной форме, необходимо соответствие одному или нескольким критериям - территориальным, этническим, религиозным, возрастным, гендерным и социальным и проч; а также принадлежность образцов азербайджанскому народу, отдельным социальным группам или отдельным лицам.

Что касается финансирования сохранения образцов нематериального культурного наследия, то этот вопрос будет формироваться за счет отчислений из государственного бюджета, доходов от деятельности в области нематериального культурного наследия и других не запрещенных законом источников.

За нарушение закона лица несут ответственность в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом и Кодексом об административных правонарушениях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)