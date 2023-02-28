Идет работа над Государственной стратегией культуры Азербайджана в 2020-2040 годах (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана готовит документ "Государственная стратегия культуры Азербайджана в 2020-2040 годах". Исходя из содержания документа, будет разработан государственный план.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности министра культуры, первый заместитель министра культуры Адиль Керимли, на сегодняшних слушаниях в парламенте Азербайджана.

Он сказал, что здесь будут определены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели.

"Необходимо определить новое содержание деятельности в сфере культуры. Уже определяются приоритеты, которые относятся к сфере культуры. Для искоренения пробелов в сфере культуры, предотвращения беспорядочной и бессистемной деятельности необходимы серьезные институциональные реформы.

Конечно, невозможно правильно выявить недостатки, выработать предложения по их решению, не видя и не чувствуя лично проблемы в этой сфере", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)