Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в первой половине дня местами ожидается туман, южный ветер сменится днем северо-западным.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-7 °С тепла, днем - 9-14 °С тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, местами туман и порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7 °С градусов тепла, днем - 17-22 °С тепла. В горах ночью - от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем - 8-13 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)