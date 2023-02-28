В Азербайджане отменяется передача муниципалитетам имущества лиц без наследников (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяется передача муниципалитетам имущества лиц, не имеющих наследников.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в поправке к закону "О передаче имущества в муниципальную собственность", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Гражданский кодекс, который в настоящее время является основным нормативным документом, касающимся наследования, не предусматривает передачу имущества, лиц, не имеющих наследников, муниципалитетам. Статья 1165 кодекса, регулирует эти вопросы следующим образом:

"Если нет наследника ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не принял наследство, либо все наследники лишены права наследования, то имущество, без наследников, переходит к государству. Если наследодатель находился под защитой учреждений социального обслуживания, в этом случае движимое имущество, принадлежащее этим лицам, становится собственностью учреждений социального обслуживания".

По этой причине предлагается отменить абзац пятый части первой статьи 3 закона (имущество, приобретенное путем передачи муниципалитетам имущества, лиц, не имеющих наследников). Отмена этого положения с юридической точки зрения не исключает возможности муниципалитетов приобретать имущество по завещанию. Так, абзацем шестым части первой статьи 3 закона "имущество, завещанное муниципалитетам" определено как один из источников образования муниципального имущества.

(Перевод: Фидан Мустафаева)