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На автомобильной дороге Агдам-Хиндарх-Агджабеди обнаружено более 250 мин

Общество Материалы 28 февраля 2023 13:30 (UTC +04:00)
На автомобильной дороге Агдам-Хиндарх-Агджабеди обнаружено более 250 мин

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На автомобильной дороге Агдам-Хиндарх-Агджабеди продолжаются работы по разминированию.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня журналистам в Агдаме менеджер операционного подразделения компании "Safe Point", занимающейся реализацией проекта по разминированию автомобильной дороги Агдам-Хиндарх-Агджабеди Руслан Мурадов.

По его словам, согласно поручению Президента Ильхама Алиева, дорога должна быть очищена и введена в эксплуатацию.

"На этой территории было обнаружено более 250 мин различных типов и большое количество неразорвавшихся боеприпасов", - отметил он.

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