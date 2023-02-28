В Азербайджане отменяется госпошлина за выдачу доверенности лицам, помещенным в учреждения соцобслуживания (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Лица, помещенные в учреждения социального обслуживания в Азербайджане, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу доверенности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Отметим, что согласно предложенным изменениям в Гражданский кодекс, в Азербайджане аннулируются доверенности дееспособных физических лиц, достигших совершеннолетия, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, утвержденные дирекцией данного учреждения или руководителем соответствующего органа социальной службы (его заместителем).

(Перевод: Фидан Мустафаева)