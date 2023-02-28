Пришло время начинать серьезные реформы в сфере культуры – Адиль Керимли (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Существует очень серьезная потребность в институциональных реформах в сфере культуры.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности министра культуры, первый заместитель министра культуры Адиль Керимли, на сегодняшних слушаниях в парламенте Азербайджана..

"Корень проблемы в том, что на протяжении многих лет деятельность в нашей стране в сфере культуры была мероприятельной, не использовались фундаментальные и институциональные подходы в этой области",- сказал он.

Керимли подчеркнул, что пора начинать серьезные реформы в этой сфере.

"Что мотивирует и делает нас более активными в этой области, так это то, что азербайджанская культура постоянно приобретает содержание благодаря творчеству наших деятелей искусства, людей культуры, а также тому, что богатые стороны нашей культуры представлены как внутри страны, так и за рубежом",- сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)