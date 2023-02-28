Назван объем выполненных работ по строительству дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Завершены земляные работы во всех трех тоннелях, строящихся на дороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор).

Об этом сообщил Trend во вторник руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли во время медиа-тура в связи со строящейся дорогой Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор).

По его словам, также завершены работы по бетонированию всех трех тоннелей общей протяженностью 12 километров (3 полосы движения в одном и 3 полосы движения в обратном направлениях). В настоящее время в тоннелях ведутся установка бетонных столбов, дренажные и другие работы.

Отметим, что эта автомобильная дорога берет начало в селе Ахмедбейли Физулинского района и строится в соответствии с I технической категорией. Работы по проекту в целом выполнены на 73%.