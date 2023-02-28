Возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий должностных лиц Гобустанской больницы

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями, выявленными в Гобустанской центральной районной больнице.

Как сообщили во вторник Trend в прокуратуре Гобустанского района, на основании обращения граждан о неправомерных действиях должностных лиц юридического лица публичного права "Гобустанская центральная районная больница" районной прокуратурой было проведено расследование.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в присвоении государственного имущества на крупную сумму должностными лицами юридического лица публичного права.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в особо крупном размере) УК АР. Следствие продолжается.

(Перевод: Фидан Мустафаева)