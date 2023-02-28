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Разминировано 15% территории Карабахского экономического района

Общество Материалы 28 февраля 2023 17:04 (UTC +04:00)
Разминировано 15% территории Карабахского экономического района

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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АГДАМ /Trend/ - 15 процентов территории Карабахского экономического района очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам в рамках заседания рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов заместитель специального представителя Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев.

По его словам, территория Агдамского района очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов на 26 процентов, Физулинского района - на 23 процента, Тертерского района - на 15 процентов.

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