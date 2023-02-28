Тарифный совет Азербайджана утвердил цены еще на 50 лекарств

БАКУ /Trend/ - 28 февраля 2023 года прошло очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана, по итогам которого было принято соответствующее решение.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на секретариат Тарифного совета, на заседании были утверждены цены на 50 лекарственных средств, недавно прошедших государственную регистрацию, и внесены изменения в цены на 32 лекарственных средства, имеющих соответствующее заключение минздрава, в соответствии с Правилами, утвержденными решением Кабинета министров от 3 июня 2015 года № 209 и Инструкцией, утвержденной решением Тарифного совета от 21 июня 2015 года № 21.

Полный перечень лекарственных средств, цены на которые утверждены с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, наименования действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества, страны-производителя, размещен на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства " (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

С решением Тарифного (ценового) совета можно ознакомиться на сайте (www.tariff.gov.az), в разделе "Решения Совета".