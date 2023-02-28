В минздраве Азербайджана прошла встреча с делегацией во главе с министром общественного здравоохранения Кубы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с министром общественного здравоохранения Кубы Хосе Анхелем Порталом Мирандой. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в нашей стране Карлос Энрике Вальдес де ла Консепсьон.

Как сообщает во вторник Trend, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что межгосударственное сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах, является образцовым.

«В 2020 году прибытие бригады кубинских специалистов в нашу страну в рамках мероприятий, направленных на предотвращение широкого распространения инфекции COVID-19, является показателем солидарности, что внесло весомый вклад в дальнейшее укрепление отношений между Азербайджаном и Кубой», - сказал министр.

В своей речи министр отметил деятельность Азербайджана в качестве страны-председателя Движения неприсоединения: «В качестве страны-председателя Движения неприсоединения Азербайджан выдвинул ряд глобальных инициатив. Так, по инициативе Президента Азербайджанской Республики, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева в Совете ООН по правам человека была принята резолюция об обеспечении равного и всеобщего доступа к вакцинам».

В завершение Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное продолжение сотрудничества между министерствами здравоохранения двух стран.

В свою очередь Хосе Анхель Портал Миранда отметил, что между Азербайджаном и Кубой существуют тесные связи во многих сферах: «Как Вы уже отметили, прибытие в период пандемии COVID-19 из Кубы в Азербайджан бригады врачей является наглядным показателем этих отношений. Верю, что наши связи будут развиваться и впредь».

Глава министерства общественного здравоохранения Кубы также подчеркнул важность динамичного сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

В ходе встречи были обсуждены новые перспективы развития и укрепления азербайджано-кубинского сотрудничества в сфере фарминдустрии, а также обмен опытом между национальными институтами общественного здравоохранения. Помимо этого, стороны обсудили открытие в будущем азербайджано-кубинской Клиники.