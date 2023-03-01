Назначен новый глава аппарата минкультуры Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Ханлар Агаларов назначен главой аппарата министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что Агаларов занимал различные должности в отделе стратегических исследований и планирования, отделе работы с неправительственными организациями и коммуникациями Администрации Президента Азербайджана.

Ханлар Агаларов окончил в 2013 году Академию государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, в 2015-2016 годах получил степень магистра в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE).

Он также окончил магистерскую программу Кембриджского университета по специальности «Государственная политика».