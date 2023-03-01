При задержании Бахтияра Гаджиева у него не было с собой телефона - МВД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - При задержании Бахтияра Гаджиева у него не было с собой телефона.

Как сообщил в среду начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев в ответ на запрос Trend, когда Бахтияр Гаджиев был приглашен в Главное управление полиции города Баку вместе со своим адвокатом, при нем не было никаких электронных устройств - мобильных телефонов, планшетов, компьютеров, в его доме и офисе обыск не производился .

"Указанные вопросы не являлись предметом расследования в ходе следствия. Он был доставлен в суд вместе с адвокатом, а после решения суда переведен в Бакинский СИЗО.

Еще раз отмечаю, что мы категорически опровергаем утверждения, касающиеся обыска или изъятия его личных вещей", - сказал полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

Отвечая на вопрос о распространяемой информации - видеозаписях и переписке, с отдельными общественными активистами из личных аккаунтов Гаджиева, начальник отдела сообщил, что поступили обращения с жалобами от нескольких женщин и членов их семей в связи с архивированием и хранением Гаджиевым принадлежащих им данных.

"На основании этих обращений проводятся соответствующие следственные действия", - заключил начальник отдела.

Напомним, что Бахтияр Гаджиев был обвинен в хулиганстве и решением суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 20 дней. Позднее срок ареста в отношении него был продлен до 28 февраля.

(Перевод: Фидан Мустафаева)