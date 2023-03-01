Назначен директор азербайджанского НИИ педиатрии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Назначен директор Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, согласно соответствующему приказу министра здравоохранения Теймура Мусаева, Лятиф Зейниев назначен директором Научно-исследовательского института педиатрии.

Лятиф Зейниев с отличием окончил педиатрический факультет Азербайджанского медицинского университета в 2003 году. В 2003-2004 годах прошел интернатуру по специальности "Детская хирургия" в больнице скорой и неотложной медицинской помощи им.Нагиева. В 2004-2007 годах обучался в очной аспирантуре на кафедре "Детская хирургия" Азербайджанского медицинского университета.

В 2008-2014 годах работал ассистентом на кафедре "Детская хирургия" Азербайджанского медицинского университета. В 2010 году решением Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана получил ученую степень доктора философии по медицине. С 2014 года работал детским хирургом в Ганновере, Дюссельдорфе и Штутгарте (Германия) на должностях врача-ассистента, врача-специалиста и главного специалиста, врача - управляющего главного специалиста.

(Перевод: Фидан Мустафаева)