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Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 1 марта 2023 16:44 (UTC +04:00)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Группа спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, принимавших участие в ликвидации последствий сильного землетрясения и поисково-спасательных операциях в Турции, вернулась в Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend, самолет с азербайджанскими спасателями приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Отметим, что спасатели МЧС Азербайджана были командированы в Турцию в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских спасателей вернулась из Турции (ФОТО/ВИДЕО)
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