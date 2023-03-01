БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 230 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 79, вторую - 79, три и более - 69, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 13 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 949 197. Первую дозу вакцины получили 404 248, вторую - 879 046, три и более - 400 273, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 630 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)