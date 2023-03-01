В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, вылечились 29 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 40 случаев заражения коронавирусом, 29 человек вылечились, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 310 человек вылечились, 10 119 – скончались, число активных больных составляет 159.

За последние сутки в стране проведены 2 049 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 526 899.

(Перевод: Фидан Мустафаева)